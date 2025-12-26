Las ventas minoristas por Navidad fueron más austeras

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó un informe sobre las ventas minoristas de las pymes para estas fiestas. Si bien la cantidad aumentó levemente, el gasto fue nominalmente el mismo al año pasado pese a la inflación.

Según el reporte, las ventas por Navidad subieron 1,3% respecto a la misma época del año pasado. De los seis sectores relevados se registraron subas en perfumería (+27,8%), calzado y marroquinería (+3,3%) e indumentaria (+1,3%). En contraste, se observaron caídas en librerías (-1,4%), equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%), y juguetería (-6,6%).

En tanto, el ticket promedio de las compras navideñas alcanzó los $36.266. El año pasado CAME había relevado un monto de $36.165. Prácticamente no subió pese a más de 30% de inflación.

De acuerdo a los comerciantes, el desempeño de las ventas presentó un balance dispar. El 32,7% señaló que los resultados fueron mejores o mucho mejores de lo esperado, mientras que el 21,4% consideró que estuvieron por debajo de sus previsiones.

“La Navidad 2024 fue abundante en ofertas, donde el 86,2% de los comercios consultados realizó alguna promoción. Por otro lado, mostró a un consumidor más tranquilo frente a la estabilidad de precios, pero con sus ingresos limitados por una economía que aún está en proceso de recuperación”, destacó el informe de CAME.