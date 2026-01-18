Legisladores bonaerenses impulsan la eliminación definitiva de las PASO

El Senado bonaerense volvió a abrir el debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En paralelo al proyecto que impulsa la Boleta Única de Papel, representantes de La Libertad Avanza plantearon la necesidad de avanzar hacia la eliminación definitiva de las PASO en la provincia.

En esa línea, la senadora Analía Balaudo sostuvo que se trata de un gasto innecesario y que las internas deben resolverse dentro de cada partido, sin trasladar ese costo a la sociedad. Recordó que en 2025 se suspendieron las primarias en línea con lo aprobado por el Congreso, aunque la medida sólo rigió para las elecciones de medio término. Por lo tanto, normativamente las PASO podrían volver en 2027, lo que motiva el reclamo de los legisladores libertarios.

La discusión se inscribe en un escenario político donde las fuerzas mayoritarias buscan redefinir reglas de juego de cara a los próximos comicios. Para los sectores que impulsan su eliminación, la medida no sólo apunta a reducir costos, sino también a ordenar la competencia interna. En contraposición, otros espacios advierten que suprimirlas podría limitar la participación ciudadana y concentrar decisiones en las cúpulas partidarias, lo que anticipa un debate intenso en la Legislatura durante 2026.