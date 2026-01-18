Estimaciones señalan que la inflación se mantendrá sobre el 2% hasta junio

El último informe del Banco Provincia advierte que la inflación no perforará el 2% mensual al menos hasta junio de este año. La banca pública bonaerense sostiene que la nueva metodología del Indec dará mayor peso a las subas de tarifas en el cálculo del índice, lo que incrementará la presión sobre el costo de vida.

El relevamiento señala que el aumento del impuesto a los combustibles y la actualización de cuadros tarifarios en servicios básicos como electricidad, agua y transporte tendrán un impacto superior al de los bienes de consumo. En ese marco, la entidad presidida por Juan Cuattromo considera que la meta de inflación cero anunciada por el Gobierno nacional se encuentra lejos de concretarse en el corto plazo.

El informe también advierte que la recuperación salarial prevista para compensar la pérdida de poder adquisitivo en la segunda parte de 2025 podría sumar tensión en el sector privado. Según el análisis, las variaciones cambiarias tendrán menor efecto desinflacionario que en el pasado, mientras que la quita de subsidios se reflejará con mayor fuerza en el índice. Cabe recordar que el presidente Javier Milei había expresado que para agosto la inflación debería iniciar con cero, aunque los cálculos de la banca pública y del Banco Central, que recogió estimaciones de 44 consultoras y entidades financieras, prevén un índice de precios cercano al 2% en enero y una reducción a 1,5% en junio.

El relevamiento deja en claro que la expectativa de inflación cero convive con un piso que se resiste a bajar.