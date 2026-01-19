Un turismo con consumo selectivo y estadías más cortas

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó un informe que analiza el turismo durante la temporada 2026. La explicación concluye en varios cambios en los comportamientos y hábitos de los turistas, en medio de la crisis económica que golpea el poder adquisitivo de las clases media y populares.

Pese a una baja de turismo en los fines de semana largos durante el año pasado, CAME detectó que el sector no está en contracción. Por el contrario, muestra dinamismo sostenido, impulsado por una agenda intensa de festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas y propuestas culturales que funcionan como verdaderos disparadores del viaje.

No obstante, el arranque de la temporada es heterogéneo, con destinos que logran altos niveles de ocupación y otros que avanzan de manera más gradual. Puerto Iguazú superó el 82% de ocupación, Ushuaia alcanzó el 88% en los primeros 15 días, en Mendoza capital y Bariloche la ocupación rondó el 80%, mientras que en Córdoba, Carlos Paz llegó al 90% y Santa Rosa de Calamuchita al 95%.

Un segundo grupo de destinos mostró niveles medios, entre el 60% y el 75%, característicos del turismo de escapadas y cercanía. Chascomús promedió el 62%, Mar del Plata el 60% y el promedio provincial de Buenos Aires registró un flujo de 3,6 millones de turistas, levemente por debajo de 2025.

El rasgo más marcado de la temporada es la decisión tardía de viajar: muchas reservas se concretan en el día. La duración de la estadía acompaña esta lógica. En plazas consolidadas como Bariloche, Mar del Plata, Iguazú y Ushuaia el promedio se mantiene entre 3 y 4 noches, mientras que en el Norte y el Litoral oscila entre 2 y 5 noches.

En síntesis, el verano 2026 confirma un turismo que se mueve, pero lo hace con cabeza fría: decide tarde, ajusta su estadía y gasta de manera selectiva.