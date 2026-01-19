Sigue la polémica por Milagro Sala en La Plata

Luego que organizaciones políticas y de derechos humanos realizaron una caravana en La Plata el viernes pasado por los 10 años de la detención de Milagro Sala, ingresó al Concejo Deliberante para declararla “persona no grata”. La iniciativa fue elevada por el presidente del bloque de concejales del PRO, Nicolás Morzone.

El proyecto enmarca la declaración en la manifestación de la semana pasada, y la argumenta por la “trayectoria pública” de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y “sus condenas firmes por delitos de extrema gravedad”.

Cabe destacar que Milagro Sala cumplió el pasado viernes 16 de enero 10 años de prisión. En la actualidad, cumple prisión domiciliaria en La Plata, aunque se encuentra internada desde diciembre pasado en el Hospital San Roque de Gonnet por un serio cuadro de salud mental.

En ese escenario, distintas organizaciones sociales y de derechos humanos realizaron una caravana para exigir su liberación. La jornada se enmarca en un momento judicial clave, ya que la defensa de Milagro Sala quedó habilitada para solicitar la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la pena unificada de quince años.