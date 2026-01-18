Alertan por el deterioro de las rutas nacionales en la Provincia

El estado de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires se transformó en un problema cotidiano para quienes circulan a diario. Baches profundos, calzadas deformadas, señalización deficiente y obras paralizadas configuran un escenario que afecta la seguridad vial y eleva los costos logísticos.

Un relevamiento del Instituto Argentina Grande señala que el 50% de las rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense se encuentra en mal estado, cifra que refleja el impacto directo de la reducción de la inversión pública en infraestructura. Según el informe, el gasto de capital destinado a obras viales cayó un 80% en 2025 respecto de 2023, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad recortó un 82% sus partidas para la provincia.

El instituto sostiene que no se trata de un problema coyuntural sino de una decisión política sostenida en el marco de la política de déficit cero. Durante la gestión actual, los kilómetros considerados en buen estado descendieron del 54,9% al 47,5%.

El informe advierte que el equilibrio fiscal alcanzado por la administración nacional se logró en parte reduciendo a mínimos históricos la inversión en infraestructura, lo que explica el estado actual de las rutas.