El Gobierno endurece la negociación por la reforma laboral

A una semana del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno atravesó una jornada marcada por reuniones políticas y negociaciones con gobernadores, en un intento por reunir los apoyos necesarios sin modificar los ejes centrales del proyecto impulsado por Javier Milei.

Durante este miércoles, el oficialismo destacó como un logro la suspensión de un encuentro que los mandatarios provinciales iban a realizar para unificar una postura frente a la iniciativa. Sin embargo, esa señal no logró ocultar las diferencias internas que atraviesan al Ejecutivo respecto de la estrategia parlamentaria.

Mientras un sector del Gobierno planteó la necesidad de aceptar cambios parciales para asegurar la aprobación general de la ley, otro rechazó cualquier concesión y sostuvo que modificar artículos sensibles implicaría desvirtuar el sentido de la reforma. El capítulo vinculado al impuesto a las Ganancias concentró las principales tensiones, debido al impacto que tendría sobre los recursos coparticipables de las provincias.

En paralelo, el malestar interno se profundizó por la obligación de reglamentar leyes previamente vetadas y luego ratificadas por el Congreso, una situación que expuso límites en la estrategia política del oficialismo frente a decisiones judiciales.

Bullrich reconoce trabas

En ese contexto, Patricia Bullrich dio detalles de cómo avanzan las negociaciones. Tras reunirse con los jefes de bloques opositores no peronistas, la senadora libertaria reconoció que el proyecto no está 100% cerrado. Al respecto, informó que decidieron “trabajar sin hablar de los cambios sobre los que llegamos a un acuerdo”. “La ley se va a conocer el día que se esté discutiendo”, señaló la exminsitra de Seguridad, y luego reconoció que los cambios en el expediente los tienen “bajo cuatro llaves”.

Sin embargo, el jefe de la bancada radical en el Senado, Eduardo Vischi, aseguró que están “en duda” los capítulos de las rebajas tributarias. “Es uno de los capítulos que estamos en duda porque tiene que ver con previsiones de las provincias. Pero por lo menos lo estamos limando, tenemos algunas alternativas”, sostuvo el correntino.

El escenario dejó negociaciones intensas y definiciones abiertas. Con el Presidente decidido a no alterar el contenido del proyecto y parte de su gabinete enfocada en sumar voluntades, la reforma laboral avanza en un clima de tensiones que refleja las contradicciones del propio Gobierno.