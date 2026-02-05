El Gobierno retoma la saña contra el Garrahan

Luego de una lucha larga durante el 2025, los trabajadores del Hospital Garrahan lograron la sanción y aplicación de la emergencia pediátrica. No obstante, el gobierno de Milei inició el año con una nueva ofensiva contra el personal del centro de salud.

Primero, la semana pasada, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Garrahan alertó la no renovación de contratos de 70 trabajadores. A esto se sumó que el reciente y sorpresivo anunció del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: el despido de 10 trabajadores por organizar las protestas del año pasado.

“El que las hace, las paga. El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

En su mensaje, planteó que el motivo de aquella manifestación fue para que los trabajadores del principal centro pediátrico “cobren por días no trabajados” y agregó que habrá “otras 29 personas” que también “recibirán sanciones”.

La decisión del Gobierno llegó horas después de que los trabajadores realicen un Cabildo Abierto en la puerta del nosocomio para debatir la convocatoria de los aceiteros, ATE y la UOM a parar y marchar contra la reforma laboral el día que se trate en el Congreso.

La respuesta

Tras el anuncio de Adorni, los trabajadores del Garrahan repudiaron la medida, advirtieron que es “un ataque 100% político”, y adelantaron que presentarán un amparo judicial.

“El ataque que venimos sufriendo es 100% político decidido en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete tenía en su poder el dictamen que salía de la oficina sumarial antes incluso que muchos compañeros pudieran saberlo. Aparecían los nombres de las personas que iban a ser despedidas”, dijo el secretario adjunto de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, durante una conferencia de prensa que realizaron en las puertas del nosocomio.

Y agregó: “Ese día estábamos protestando por algo tan elemental como el derecho a huelga, para que no nos descuenten el salario por ejercer nuestro derecho constitucional. Lo vamos a seguir haciendo”.