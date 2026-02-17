Anuncian inversiones en cobre

En medio del escándalo en Cancillería por la contratación millonaria a la empresa que maneja la esposa de Sturzenegger, Pablo Quirno anunció inversiones en el sector del cobre.

Según detalló el canciller, Vicuña Corp. confirmó una inversión estimada en 18 mil millones de dólares para los primeros 10 años del proyecto Josemaría y Filo del Sol.

“Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo”, expresó Quirno. Al mismo tiempo, añadió: “Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos porque creamos las condiciones para que esto suceda”.