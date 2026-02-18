Universitarios reclaman paritarias

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió la apertura de paritarias, algo que estipula la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso hace cuatro meses y que el Gobierno nacional se niega a cumplir.

En un comunicado, el CIN recordó que “dicha ley dispone la inmediata convocatoria a paritarias a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.

“No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria, sino de garantizar las condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de las actividades académicas y científicas”, concluyó.