Enero registró una suba del 3,6% de la Canasta Alimentaria Platense

La Fundación FundPlata, realizó el habitual informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- que arrojó un 3,6 % durante el mes de enero de 2026.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de enero de 2026 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 15,7%; seguido por los de carnicería con un 2,3%; y por los de almacén con un 1,0%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron naranja (34,7%); papa negra (30,6%); zanahoria (24,9%); y manzana (18,6%), entre otros”, detallaron desde FundPlata.

Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a diciembre del 5,1% contra el 3,6% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad.”