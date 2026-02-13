YPF y empresas internacionales impulsan proyecto de gas en Argentina

YPF, Eni y XRG firmaron un acuerdo vinculante para avanzar en el proyecto Argentina LNG, considerado un paso clave hacia la decisión final de inversión prevista para la segunda mitad de 2026. La alianza apunta a transformar las reservas de Vaca Muerta en un polo de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), con infraestructura de gran escala que permita convertir el potencial energético en divisas y desarrollo nacional.

El convenio incluye tareas de ingeniería, estructuración técnica y aspectos comerciales y financieros. Argentina LNG integrará producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL, con el objetivo de consolidar al país como proveedor confiable en el mercado internacional. La capacidad inicial será de 12 MTPA mediante dos unidades flotantes de 6 MTPA cada una, con posibilidad de escalar a 18 MTPA hacia 2030.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó que la incorporación de XRG junto a Eni permitirá proyectar el emprendimiento como uno de los más relevantes a nivel global. Guido Brusco, de Eni, subrayó el carácter estratégico del acuerdo, mientras que Mohamed Al Aryani, de XRG, valoró el aporte del proyecto para garantizar un suministro energético flexible y seguro.

La firma del acuerdo constituye un hito para el sector energético argentino y abre una etapa de consolidación en la que el país busca posicionarse entre los principales exportadores de GNL, con impacto directo en la economía y en la proyección internacional de Vaca Muerta.