La CGT ratifica el paro general y convoca a conferencia en Azopardo

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de un paro general de 24 horas, que podría concretarse este jueves 19 de febrero o el próximo miércoles 25, aunque en la central sindical consideran más probable que la medida se lleve adelante esta misma semana.

En ese contexto, la CGT anunció que este miércoles, desde las 11, se realizará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde los dirigentes brindarán precisiones sobre las características de la medida, los gremios adheridos y la modalidad de las acciones previstas.

Descuentos a estatales que adhieran a la medida

En paralelo, trascendió que los trabajadores del Estado nacional que participen del paro podrían enfrentar descuentos salariales por la jornada no trabajada. La advertencia, que circuló en ámbitos gremiales y oficiales, introduce un factor de presión sobre la adhesión de los empleados públicos, dado que la eventual retención de haberes impactaría de manera directa en los ingresos mensuales.