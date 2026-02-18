Carnaval: creció la cantidad de turistas pero gastaron menos

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de turistas por el fin de semana largo de Carnaval. Esta cifra es un 7,2% superior al mismo feriado del 2025, y representa un récord para esta fecha en las mediciones de CAME (la mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros).

No obstante, el gasto de los viajantes fue menor. El impacto económico directo fue de $1.007.793 millones. Dicho número significa un crecimiento del 6% en términos reales en comparación con el mismo fin de semana largo del año pasado. Como resultado, el gasto diario promedió los $111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

A su vez, la estadía promedio se ubicó en 3 días, frente a los 2,8 días de 2025. “La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo”, agregó CAME.

En cuanto a los destinos, los más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval. En este sentido, se destacaron las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la costa y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.

En tanto, Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia la Argentina. “El dato confirma la recuperación del flujo regional y el atractivo que mantuvieron los destinos argentinos para el turismo de cercanía durante el feriado”, expresó CAME al respecto.

Cabe destacar que es el quinceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas que la celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales.