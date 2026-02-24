Se realizaron más de 83.000 fiscalizaciones viales en la Provincia

En el marco del Operativo de Sol a Sol correspondiente a la temporada de verano 2025/2026, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los controles viales en rutas y accesos turísticos con el objetivo de reducir la siniestralidad y fortalecer la seguridad en la circulación.

Según se informó, en operativos propios y multiagenciales realizados junto a Aubasa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y áreas municipales, se fiscalizaron 83.318 vehículos en distintos puntos estratégicos del territorio bonaerense. Durante esos procedimientos se efectuaron 80.274 testeos de alcoholemia, de los cuales 900 arrojaron resultado positivo, lo que representa una tasa de positividad del 1,12%.

Además de los controles de alcohol al volante, se retuvieron licencias por conductas de riesgo, se detectaron casos de documentación apócrifa y se labraron actas por situaciones peligrosas, como el exceso de ocupantes y el traslado de personas en la caja de camionetas, especialmente en zonas de playa.

El despliegue mantiene presencia permanente en la Costa Atlántica, el Área Metropolitana y el interior provincial, con controles diarios y megaoperativos reforzados durante fines de semana y recambios turísticos. También se incorporaron nuevas tecnologías, como postas fijas, móviles equipados con sistemas de detección mediante Inteligencia Artificial y el uso de bodycams para garantizar mayor transparencia.

Desde la cartera que conduce Martín Marinucci remarcaron que el objetivo central es la prevención y el cuidado de la vida, consolidando una política pública basada en la educación vial y la presencia activa del Estado en las rutas bonaerenses.