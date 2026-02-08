Conmoción por el hallazgo de un cuerpo flotando en el río

Un hallazgo generó profunda conmoción luego de que aparezca el cuerpo de un hombre flotando en el río en Puerto Madero. De esta forma, se investiga qué fue lo que sucedió con el sujeto.

El cadáver estaba en el Dique 2 y lo encontraron agentes navales en Pierina Dealessi 1500. Luego, Prefectura Nacional lo extrajo del agua y por el momento se desconoce su identidad.

Un corredor que circulaba por la zona fue quien dio el aviso a la persona fallecida tendría un golpe en la cabeza, aunque se sabrá con certeza una vez realizada la operación de autopsia.

En ese marco, se dio intervención a la Unidad Criminalística, quien deberá determinar las circunstancias y causales del fallecimiento y el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37.

Asimismo, se indicó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. La acumulación de gases habría provocado que saliera a la superficie tras permanecer sumergido alrededor de tres días.