Continúan las funciones de cine en barrios platenses

Como parte de la agenda cultural de verano, la comuna ofrecerá más funciones de cine al aire libre durante febrero en centros culturales y espacios públicos de distintas localidades del partido.

Esta iniciativa busca acercar producciones nacionales e internacionales a vecinos y vecinas, promoviendo el acceso a la cultura y el uso del espacio público como punto de encuentro comunitario.

Según se informó, el jueves 5 de febrero a las 20:30 en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V de 17 y 71 se proyectará Kryptonita. Además, ese mismo día a las 19:00 en Chili 529 entre 18 y 19 (Tolosa) se proyectará Intensamente 2.

El viernes 6 a las 19:00 en la plaza de 171 y 521 (Melchor Romero) también se podrá ver Intensamente 2, mientras que el sábado 7 a las 19:00 en 137 esquina 32 (San Carlos) estará disponible el mismo film.

Asimismo, el jueves 12 a las 19:00 en calle 184 entre 37 y 38 (Lisandro Olmos) se proyectará Super Mario Bros y, ese mismo día a las 20:30 en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V, será el turno de La historia sin fin.

El viernes 13 a las 19:00 en la plaza María Auxiliadora de 208 y 516 bis (Abasto) se podrá disfrutar de Super Mario Bros, y el sábado 14 a las 19:00 en la Estación Etcheverry, calle 52 y 229, se exhibirá El novio de mamá.

Por su parte, el jueves 19 a las 20:30 en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V el público podrá disfrutar de Quisiera ser grande, mientras que el viernes 20 a las 19:00 en la Delegación Municipal de 528 bis entre 2 y 2 bis (Tolosa) se proyectará Luca. El sábado 21 a las 19:00 en el Centro de Fomento Vecinal Villa Castells (491 entre 10 y 11), estará disponible Esperando la carroza.

En otro orden, el jueves 26 a las 19:00 en la Delegación de Gonnet (495 y 15 bis) se podrá ver Cómo entrenar a tu dragón y, ese mismo día a las 20:00 en el Centro Cultural Estación Provincial Meridiano V, se exhibirá E.T. Finalmente, el viernes 27 a las 19:00 en el Parque Julio López de Los Hornos (66 y 152), se proyectará Zootopia.

Recomendaron llevar asientos, mantas o reposeras para mayor comodidad e informaron que las funciones se suspenderán en caso de lluvia.