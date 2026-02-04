Murió Tomy, el chimpancé del Bioparque de La Plata

Con profundo pesar, el Bioparque La Plata lamenta informar el fallecimiento de Tomy, el querido chimpancé macho de 49 años que residía en el predio. Su deceso fue constatado este miércoles por la tarde en su recinto externo.

Tomy no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo un seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales y técnicos del Bioparque.

Durante la jornada de hoy, su comportamiento había sido completamente habitual: recibió las raciones de dieta correspondientes y mantuvo la vinculación cotidiana con sus cuidadores, tal como lo hacía a diario.

Pasadas las 13 horas, en el momento de acercarse a brindarle una de sus raciones de alimento, sus cuidadores lo encontraron sin respuesta a sus llamados. Se dio aviso inmediato al personal del Servicio Veterinario, quienes constataron su fallecimiento.

Tomy era un chimpancé de la especie _Pan troglodytes_. Nacido en 1977, llegó al entonces Zoológico local (actual Bioparque La Plata) un 8 de enero de 1980, siendo un joven chimpancé de 3 años de edad. Previo a su arribo, formaba parte del Circo _Tihany_.

Tomy vivió en el espacio local durante 46 años y a lo largo de su vida formó vínculos entrañables con quienes lo cuidaron, convirtiéndose en un símbolo del compromiso con la conservación y el bienestar animal.

El Bioparque La Plata acompaña este momento con respeto y responsabilidad, y expresa su reconocimiento al trabajo comprometido de los equipos que estuvieron a su cuidado durante toda su vida. Tomy siempre será recordado por su carácter especial y el impacto que tuvo en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.