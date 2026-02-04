Más de 2 mil conductores dieron positivo de alcoholemia en enero

Durante el mes de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los controles en rutas, autopistas y accesos estratégicos de todo el país, donde se inspeccionaron un total de 537.019 vehículos. Como resultado de los operativos, se labraron 12.474 infracciones y se detectaron 2.002 alcoholemias positivas, una de las conductas de mayor riesgo y principal causa de siniestros viales graves.

Según el informe oficial, entre las faltas más frecuentes se registraron 2.453 vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que circulaban sin cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación obligatoria, 899 casos de vehículos sin patente o con la misma tapada y 292 sanciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas infracciones, los agentes de la ANSV retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos, en el marco de las medidas preventivas para reducir la siniestralidad vial.

Uno de los episodios más graves ocurrió sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, donde se interceptó a un conductor que realizaba maniobras peligrosas mientras transportaba a dos menores de edad. El test de alcoholemia arrojó 2,88 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente alto, y la intervención oportuna evitó un posible accidente de consecuencias fatales.

Los controles se desarrollaron de manera articulada con provincias y municipios y continúan diariamente en 39 puntos estratégicos de la red vial nacional y provincial. Desde el organismo remarcaron que el objetivo central es proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones y promover una conducción responsable en todo el país.