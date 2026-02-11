El Gobierno modificó el proyecto de reforma penal juvenil

A horas de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de baja de imputabilidad en menores. La iniciativa había sido enviada el lunes al Congreso, pero no contemplaba la edad consensuada con la oposición en ambas cámaras.

En el oficialismo marcaron que se trató de un error y que ya existía una iniciativa que incorporaba las sugerencias de los bloques dialoguistas. De esta manera, el martes se formalizó el envío del nuevo texto, que fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años, detalla las partidas presupuestarias para su implementación y reduce la pena máxima para menores de veinte a quince años.

Como adelantó diario Hoy en su edición anterior, el financiamiento, estimado en más de 23.000 millones de pesos, será cubierto con fondos del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.

La convocatoria a sesión especial, impulsada por el diputado Gabriel Bornoroni y otros legisladores de La Libertad Avanza, incluye un temario de 16 expedientes vinculados a la responsabilidad penal de adolescentes, la derogación de las leyes 22.278 y 22.803, y modificaciones al Código Penal en relación con la minoridad. “Se retiró el proyecto y se va a seguir con el que ya tenía la edad consensuada y con los orígenes de los fondos correspondientes. Sigue el plan de conseguir el dictamen y sesionar el jueves”, señalaron desde el bloque oficialista.

El giro en la estrategia busca mostrar voluntad de diálogo y despejar tensiones, en un contexto donde cada voto resulta determinante para avanzar con la reforma.