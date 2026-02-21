Alak prepara la apertura de sesiones

El año legislativo de La Plata quedará formalmente inaugurado cuando el intendente Julio Alak abra las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Como cada año, esto sucederá a principios de año.

Mientras el jefe comunal define que dirá en su discurso, trascendió que iniciará el 83° período de sesiones ordinarias del deliberativo local el martes 3 de marzo, un día después que lo haga Axel Kicillof ante la Legislatura bonaerense. El gobernador, a su vez, hablará ante los diputados y senadores provinciales luego de la apertura de sesiones del Congreso que realizará Javier Milei el domingo 1º de marzo.

Se espera que Alak realice un balance del año de gestión que terminó y anuncie los proyectos para este año y los expedientes que elevará al deliberativo para su análisis y tratamiento.

En tanto, tras la apertura de sesiones, los concejales comenzarán a definir el reparto de las comisiones de trabajo, trámite que quedó pendiente tras el recambio legislativo de diciembre.