Presentaron la lista Unidad Peronista en General Belgrano

En un encuentro político significativo, el espacio peronista de General Belgrano presentó la Lista N° 1 Unidad Peronista Belgranense, resultado de un acuerdo de unidad que busca fortalecer la identidad peronista en la región.

La lista está conformada por una amplia coalición de sectores políticos, que incluyen: Agrupación 6 de Septiembre, La Cámpora, el Movimiento Evita, el Frente Renovador, el Peronismo Histórico y el Peronismo Independiente.

"Esta unidad demuestra el compromiso de los sectores peronistas de trabajar juntos en pos de los intereses de la comunidad de General Belgrano", expresaron las autoridades tras la presentación.

Y afirmaron: "Este es un claro mensaje de unidad y fortaleza, y refleja el esfuerzo conjunto de los distintos sectores para construir un futuro mejor para la región".

La Lista Unidad Peronista Belgranense se compromete a trabajar incansablemente para promover la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los habitantes de General Belgrano. Con esta unidad, el peronismo belgranense busca seguir consolidándose como una fuerza política significativa en la región.