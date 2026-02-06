Avanza la carne porcina ante la crisis del sector vacuno

En sintonía con la tendencia marcada en los últimos años, el consumo del sector porcino crece ante la suba del precio de la carne vacuna. Según datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el año pasado el sector porcino alcanzó un récord de faena y producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente. Esto implicó un aumento de 2,5% para el primer rubro y de 3,4% para el segundo, en comparación al 2024.

Por otro lado, el consumo interno de carne de cerdo también registró durante el 2025 un valor récord de 18,9 kilos por habitante (kg/h) por año, lo que representa un incremento de 8,7% respecto al año anterior.

Otro frente clave del sector porcino es el comercio exterior. Actualmente posee 54 mercados de exportación abiertos, tanto para carne como para subproductos. En tanto, el valor total de las exportaciones del sector aumentó 3% en dólares durante el 2025 en relación al año anterior: totalizó 15.354.761 dólares.

“Estos argumentos validan el trabajo que se lleva adelante por el Gobierno Nacional, donde las distintas medidas tomadas otorgaron certidumbre a largo plazo y permitieron apuntalar el crecimiento”, indicó la secretaría en un comunicado.

En paralelo, la carne vacuna sigue en mínimos históricos. Luego que 2024 fue el peor año de la historia, el consumo de carne durante el 2025 apenas repuntó.

Según a Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “se estima un consumo per cápita de carne bovina para el 2025 de 48,6 kg/h por año, mejorando 1,6% interanual”.

Cabe destacar que en 2024 el consumo de carne vacuna descendió 10% en comparación con el 2023, y promedió 47,7 kg/h por año. Esta cifra se convirtió en el segundo registro más bajo desde que se inició la medición en 1914. Solo en 1920 se verificó un nivel inferior al de 2024.