Reparos del campo al acuerdo con EE. UU.

Si bien el campo celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos, advirtió que la rúbrica posee puntos que no son recíprocos y que afectarán su competitividad ante la falta de medidas adicionales.

Es que el sector se vio perjudicado durante 2025 por la baja mundial del precio de la soja y por un dólar que continúa atrasado.

Al respecto, la Sociedad Rural exigió “condiciones de competencia equitativas”. En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas reconocieron que algunas economías regionales deberán adaptarse a la apertura importadora, y pidió una política de “créditos blandos”.