Las CTA marcharon en Rosario contra la reforma laboral

Las CTA realizaron este martes una marcha en Rosario con más de 20 mil personas, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La protesta se dio en la antesala del paro y movilización previstos para este miércoles, cuando el Senado debatirá la iniciativa.

Poco antes de las 11, el Frente de Sindicatos Unidos y la seccional local de la CGT se reunieron en la plaza 25 de Mayo para iniciar la marcha hacia la plaza San Martín, tras una conferencia en la sede de la UOM. En ese marco, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, destacó el carácter federal de las acciones y la necesidad de sostener la unidad sindical.

Durante la manifestación, los dirigentes cuestionaron que el plan oficial responde a compromisos con el FMI y al salvataje de Donald Trump a Milei, y advirtieron que implica retrocesos en indemnizaciones, salarios, horas extras y vacaciones. Cabe recordar que las dos CTA iniciaron su plan de lucha la semana pasada con una marcha en Córdoba y remarcaron que la continuidad será clave para enfrentar el paquete de leyes del Gobierno.