“Histórico” juicio por uso de agrotóxicos

Senadores bonaerenses kirchneristas presentaron un proyecto para destacar el inicio de un juicio contra productores agropecuarios y funcionarios municipales de Pergamino. Se trata de la causa penal por la presunta contaminación debido al uso de agrotóxicos en campos ubicados dentro del radio urbano del municipio.

El juicio oral, que inició el 4 de febrero ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, se basa en un caso que comenzó en 2018 y marca un precedente histórico en materia de responsabilidad penal por el uso indebido de agrotóxicos en zonas pobladas.

Entre los varios pergaminenses que motorizaron este juicio, se destaca la historia de Sabrina Ortiz. Ella comenzó a denunciar su situación desde 2011, cuando perdió un embarazo y tuvo dos accidentes cerebrovasculares por intoxicación. Estudios posteriores confirmaron la presencia de niveles alarmantes de agrotóxicos tanto en su organismo como en el de sus hijos.

Ante el inicio del juicio, las legisladoras Laura Clark, María Rosa Martínez y Mónica Macha elevaron un proyecto. “Este juicio reviste una importancia histórica al constituir el primer proceso penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires”.