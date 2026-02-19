Aumentan los colectivos: el boleto mínimo sube a $650

Desde este miércoles entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario para los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo para los tramos de 0 a 3 kilómetros quedó fijado en $650 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes viajen con SUBE sin nominar deberán abonar $1.033,50. La medida fue oficializada a través de la resolución 11 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial.

La actualización alcanza a 104 líneas que conectan la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre ellas la 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, entre otras. De acuerdo con la información oficial, el ajuste representa una suba del 31,35% en febrero y acumulará un incremento mayor en marzo, cuando el boleto mínimo pasará a costar $700.

El Gobierno justificó el aumento en la variación de los costos operativos del sistema, mencionando el alza en insumos y servicios, como el gasoil, los seguros, el material rodante y los repuestos necesarios para el mantenimiento de las unidades. Con este cambio, las tarifas de las líneas nacionales se aproximan a las de los servicios dependientes de la Ciudad y la Provincia, que se actualizan periódicamente bajo la fórmula de inflación más un adicional.