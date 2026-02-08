Legisladores bonaerenses cuestionaron el manejo del Indec

Diputados bonaerenses del Frente Renovador presentaron un proyecto para manifestar su preocupación por la renuncia de Marco Lavagna como titular del Indec y cuestionaron la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de no actualizar la metodología de medición de la inflación.

La iniciativa, impulsada por Carlos Puglelli, advierte que la salida de Lavagna previo a la publicación del IPC de enero se da en un contexto de fuertes críticas a la independencia técnica del organismo. El proyecto señala que mantener un esquema vigente desde hace más de dos décadas implica una distorsión deliberada de la realidad económica y afecta indicadores clave como pobreza, salarios y jubilaciones.

Puglelli remarcó que las expresiones del Ministerio de Economía, al admitir criterios políticos en la decisión, vulneran la credibilidad de los datos oficiales y generan sospechas sobre la transparencia del sistema estadístico. En paralelo, Sebastián Galmarini propuso convertir al Indec en un ente autónomo bajo la órbita del Congreso para garantizar independencia y confianza en las estadísticas públicas. La iniciativa busca blindar al organismo frente a presiones políticas y recuperar credibilidad en un escenario donde la manipulación de datos vuelve a ser un riesgo latente.