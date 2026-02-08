El presidente del Banco Provincia alerta por morosidad en deudas

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, encendió una señal de alarma al señalar que la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzó registros que no se veían desde la década del noventa. Según explicó, una parte significativa de los hogares bonaerenses enfrenta serias dificultades para cumplir incluso con los pagos mínimos, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo y el aumento de gastos fijos.

El deterioro de los ingresos familiares se combina con un mercado interno retraído y un nivel de actividad en descenso, lo que empuja a muchas personas a endeudarse para cubrir consumos básicos.

Cuattromo también advirtió sobre el crecimiento de créditos de fácil acceso ofrecidos por billeteras digitales y actores financieros no tradicionales, que operan bajo regulaciones distintas a las de la banca pública. Ante este escenario, contrastó estas prácticas con las herramientas de las entidades tradicionales, que ofrecen mayor transparencia y controles regulatorios en un escenario de creciente endeudamiento de los hogares, donde la presión sobre los presupuestos se vuelve cada vez más evidente.

Según el funcionario, la falta de información clara y de educación financiera puede derivar en endeudamiento involuntario, especialmente cuando los ingresos son inestables. Frente a este panorama, destacó la necesidad de reglas equitativas y de fortalecer la educación financiera para que las familias puedan tomar decisiones informadas y evitar riesgos que comprometan su futuro económico.