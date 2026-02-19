El Gobierno apeló contra Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario contra el fallo sobre la pensión por viudez de Cristina Kirchner.

A través de la resolución, el Gobierno solicitó revertir la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia otorgada a la expresidenta y ordenó restituirle la pensión no contributiva de Néstor Kirchner, la cual había sido dado de baja tras la condena en la causa Vialidad.

El Ejecutivo argumentó que esta decisión afecta el principio de legalidad.