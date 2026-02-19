Milei partió a EE. UU. para inaugurar el Directorio de la Paz

Javier Milei viajó este miércoles a Washington, donde participará en la sesión inaugural del Board of Peace (Directorio de la Paz). Se trata del organismo creado por su par estadounidense, Donald Trump, para desactivar el conflicto en Medio Oriente.

El Presidente arribó a Estados Unidos pasadas las 20 horas, acompañado por su canciller, Pablo Quirno, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su participación en la reunión del Directorio de la Paz está pautada entre las 10 y las 12 horas de este jueves. Luego, según la agenda de viaje que difundieron desde Casa Rosada, el regreso de Milei y su comitiva será entre la 19 y las 21 horas, para arribar a Argentina este viernes a la madrugada.

Más viajes a EE. UU.

Lo cierto es que dos semanas más tarde, Milei volverá a Estados Unidos para dar el presente en la reunión de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump para el 7 de marzo.

De esta forma, compartirá instancia con Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), y José Jeri (Perú), entre otros, quienes discutirán la injerencia de China en el territorio americano, tema que preocupa al republicano que aspira a neutralizar su poderío.

En tanto, del 9 al 11 de marzo, Milei se mostrará en Manhattan para dar asistencia al Argentina Week, donde disertará el 10 de marzo, escoltado por varios integrantes de su Gabinete.

El polémico Directorio de la Paz

Los que le dijeron que sí a Trump para integrar el Directorio son pocos. La mayoría son reyes, exrepúblicas soviéticas o mandatarios de países con bajísimas calificaciones democráticas.

En contraposición, Trump no logró el ingreso de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Incluso, no aceptó la invitación la primera ministra de Italia y su principal aliada en Europa Occidental, Giorgia Meloni. Explicó que el país no puede ingresar por motivos constitucionales a ningún organismo en que Italia tenga menos facultades que los demás integrantes. Esto es porque Trump dispuso ser presidente vitalicio del Directorio de la Paz, incluso cuando deje la Casa Blanca, por lo tanto, no hay equivalencias ni elección alguna.