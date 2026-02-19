El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero

El Gobierno nacional oficializó este miércoles 18 de febrero la prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso, extendiendo el período hasta el sábado 28 de febrero. La decisión se formalizó a través del Decreto 103/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La norma establece la continuidad del esquema legislativo convocado en enero y se apoya en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional. En el texto se dispuso además la incorporación al temario de proyectos vinculados al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente.

La extensión del plazo responde también a criterios operativos del trámite parlamentario, en función de los tiempos reglamentarios para la emisión de dictámenes. El debate sobre recursos universitarios se da en un escenario de tensión creciente, tras reclamos institucionales y discusiones judiciales en torno a la actualización presupuestaria del sector educativo.