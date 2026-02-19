El escándalo de Cancillería llega al Congreso

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados reclama al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación respaldatoria de la contratación vinculada a la capacitación en idioma inglés del personal de Cancillería.

Como bien informó diario Hoy, la polémica surgió no solo por el monto de la contratación, cuyo precio por cada hora de clase ($191.993) triplica los máximos salariales docentes del mercado, sino porque la empresa a la que se le adjudicó la licitación. Se trata de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), y su directoria ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En cuanto al proyecto presentado en Diputados, su autora es Roxana Monzón, de Unión por la Patria. En la iniciativa, solicita, entre otros puntos, el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos del procedimiento, además de fechas clave (convocatoria, apertura, adjudicación) y la emisión de la orden de compra.

Además, la diputada peronista puso el foco de su pedido en el contexto fiscal (“no hay plata”) y contrapone el gasto comprometido con el deterioro presupuestario de áreas sensibles. Por eso, cierra el texto con una solicitud de transparencia y acceso público a los criterios, montos y fundamentos de la contratación.

Denuncia penal contra Sturzenegger y Quirno

En esa línea, la senadora Juliana Di Tullio denunció penalmente a los funcionarios involucrados en la contratación irregular.

La presentación la acusa de “defraudación a la administración pública”, mientras que apunta contra el canciller Quirno por “encubrimiento por omisión de denuncia” y al ministro de Desregulación por “tráfico de influencias”.