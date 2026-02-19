Conductores navales paran 48 horas

Si bien la CGT y las dos CTA convocaron a un paro general para este jueves en rechazo de la reforma laboral que el Gobierno nacional intenta aprobar en el Congreso, el sindicato de Conductores Navales (Siconara) inició su propia medida de fuerza. El gremio lanzó un cese de actividades por 48 horas, que comenzó este miércoles y se extiende a la jornada del jueves. El paro alcanzará a todas las ramas de la actividad como marina mercante, remolcadores y pesca.

Según explicó el secretario general del gremio, Mariano Vilar, la medida de fuerza se adoptó ante la iniciativa que “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio, lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado”.

A su vez, indicó que el sector se movilizará el jueves al Congreso, pese a que la CGT convocó a un paro general sin movilización. También enmarcó el paro en un plan de lucha y no descartó profundizar las medidas.

La medida de fuerza se realizará en conjunto con la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf), desde donde sostuvieron que, de aprobarse esta reforma, constituye “un ajuste laboral que atenta contra principios protectores elementales, deteriora las condiciones del transporte marítimo y generará impactos operativos directos sobre la logística y el comercio exterior del país”.