El consumo de carne vacuna continúa en mínimos históricos

Luego que 2024 fue el peor año de la historia, el consumo de carne durante el 2025 apenas repuntó, lo que consolida un nivel en sus mínimos históricos.

De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “se estima un consumo per cápita de carne bovina para el 2025 de 48,6 kilos por habitante (kg/h) por año, mejorando 1,6% interanual, aunque permanece 3,6% por detrás del promedio de los últimos cinco años (50,2 kg/h por año).

Cabe destacar que en 2024 el consumo de carne vacuna descendió 10% en comparación con el 2023, y promedió 47,7 kg/h por año. Esta cifra se convirtió en el segundo registro más bajo desde que se inició la medición en 1914. Solo en 1920 se verificó un nivel inferior al de 2024, siendo este de 46,9 kilos.

Esto tuvo sus consecuencias en el negocio ganadero. Según el documento publicado por BCR, la faena de bovinos en el período de enero a noviembre de 2025 totalizó 12,4 millones de cabezas, una disminución del 1,9% en comparación con el año anterior. Además, se ubicó un 1,4% por detrás del promedio de los últimos cinco años para el mismo período.

Durante 2025 también se registró un alza de la producción aviar y porcina, cuyo precio inferior genera que la población reemplace la carne vacuna: “Por el lado del sector aviar, la faena de pollos alcanzó 686 millones de cabezas entre enero y noviembre de 2025, y se proyecta que el año finalice con una faena total de 753 millones, con un incremento interanual de 1,9%”.

En el caso del sector porcino, la faena se estimó en 8,4 millones, 3% por encima del año anterior y 11,7% arriba del promedio de los últimos cinco años.