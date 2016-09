“Esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”

“Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el presidente, que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”.

Esas palabras eligió el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, para realizar una comparación durante un acto en la ciudad rionegrina de Choele Choel. De esta manera, hizo una liviana referencia a la campaña militar ordenada por Julio Argentino Roca en el sur del país desde fines de la década de 1870, que se cobró la vida de miles de aborígenes de esa región.

Bullrich encabezó ayer la inauguración del nuevo Hospital Escuela de Veterinaria dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro, en Choele Choel, el cual demandó una inversión superior a los 53 millones de pesos.

“Pudimos hacer los canales de riego, pudimos aumentar las hectáreas a producir, podemos generar los avances sanitarios necesarios, pero sin profesionales que multipliquen esto, no sirve de nada, porque no estamos poblando este desierto. Y ustedes hacen que esto no sea un desierto”, deslizó el ministro de Educación.

Del acto participaron además el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard; el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain, y otras autoridades.