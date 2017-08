Garro extiende el contrato con Esur y culpa a los vecinos por la mugre







Afirmó que el sistema de recolección “no es deficiente” y atribuyó los problemas a que la gente “saca la basura a cualquier hora”. Avanza la investigación penal por las irregularidades del convenio firmado por el Municipio con la cuestionada empresa

Mientras la Justicia Penal de La Plata avanza en la investigación sobre las graves irregularidades que se habrían registrado en el millonario convenio firmado por el intendente Julio Garro y la empresa de recolección de residuos Esur, el Ejecutivo comunal decidió instrumentar de hecho una nueva prórroga del vínculo con la denunciada compañía.

El contrato venció el pasado 30 de junio de este año y el propio Garro ayer reconoció a diario Hoy que aún no se publicó en el Boletín Oficial ningún decreto ni acto administrativo alguno para extender el convenio. Es decir, desde hace 40 días, Esur estaría operando y cobrando sin ningún tipo de respaldo contractual, gozando así de un privilegio del que carece el resto de los proveedores de la administración pública.

Cabe destacar que a principios del año pasado se aprobó una adenda del contrato de recolección hasta el 30 de junio de 2017 que, sospechosamente, recién recibió el aval del Concejo en diciembre de 2016, incluyendo un aumento sideral -de más del 50%- de los recursos asignados. La adenda es un término que se utiliza en materia contractual, mediante la misma las partes pueden modificar, ampliar, o definir los términos de las obligaciones contraídas.

Pese a los exorbitantes recursos presupuestarios asignados, el servicio que brinda Esur despierta cada vez más quejas. Pero lejos de reconocer la situación, el intendente ayer le echó la culpa a los vecinos.

“La empresa de recolección pasa solamente una vez por los barrios, y la verdad es que la gente saca la basura a cualquier hora. Tenemos que acostumbrarnos, como sociedad, a que la basura se saca una vez al día; lamentablemente es un tema cultural que hay que trabajar con más tiempo. Reforzamos con camiones del Municipio justamente porque no se llega a levantar todo lo que se tira. En la avenida 44, desde 31 al Distribuidor, a Echeverry, ahí los camiones de Esur pasan cinco veces por día, y cuando uno pasa siempre hay bolsas de basura en la rambla”, sostuvo Garro.

Además, agregó: “Ineficiente el servicio (de Esur) no es. Esto habla de una sociedad en la que la gente no toma conciencia de que nos inundamos como ciudad, de que no cuidamos el medio ambiente, de que no nos importa el otro, y eso no significa que haya ineficiencia de una empresa o del Municipio. Este contrato con Esur viene desde hace varios años, y ahora habrá una licitación nueva, en la que se van a reforzar los recorridos”.

El intendente volvió a prometer que enviará el pliego al Concejo Deliberante, algo que viene diciendo desde diciembre del año pasado y nunca cumplió. “La prórroga se firma, se envía al Concejo, y una vez que se aprueba se publica en el Boletín Oficial. Todo eso va a subir con el pliego la semana que viene, a más tardar la otra, para que los concejales puedan trabajar e introducir modificaciones”, destacó.

Ante tamaña desprolijidad, en los pasillos del Concejo Deliberante y del Municipio hablan de la presunta existencia de sobres que habrían circulado desde la empresa como forma de garantizar la continuidad del negocio que se regentea desde la última Dictadura Militar en nuestra ciudad.

Actualmente, a partir de denuncia realizada por un grupo de cooperativistas patrocinados por el abogado Ricardo Bradley, se tramita una causa penal en la Unidad Fiscal nº 8 de La Plata, a cargo de Hugo Tesón.

La denuncia apunta a la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos por parte de los directivos y personal ejecutivo de la empresa: Ricardo Alberto Molina (presidente del directorio), Gabriel José Suárez (vicepresidente) y Juan Terrulli (gerente general). También involucra al intendente Garro y a la actual directora de Cooperativas del Municipio, Ileana Cid, quien actualmente es candidata a concejal por el frente Cambiemos.

Según pudo saber este diario, a partir de la presentación, el fiscal dio curso al inicio de la investigación y requirió una serie de informes al Municipio platense. Las autoridades buscaron dilatar los tiempos, y mostraron una llamativa lentitud a la hora de enviar la documentación para que sea analizado por el Ministerio Público.

Tesón solicitó al Ejecutivo comunal el envío del contrato entre el Municipio y Esur, y también mandó un oficio al Ministerio de Trabajo bonaerense para poder acceder a un expediente donde estarían constatadas las irregularidades denunciadas por trabajadores que prestaban servicios para la compañía bajo la fachada de cooperativas municipales.

Las barredoras fantasmas y los incumplimientos sistemáticos

Pese a las denuncias, Esur sigue eximiéndose de sus obligaciones. Según pudo saber diario Hoy, desde hace varios meses no realiza los aportes de obra social y solo cumple parcialmente con las contribuciones patronales.

“Solo con esas omisiones existen motivos suficientes para poner fin a la relación contractual que, además, se encuentra vencida”, explicaron fuentes consultadas por este medio.

“Las renovaciones que se están haciendo con la empresa Esur son absolutamente irregulares”, afirmó el abogado Ricardo Bradley.

Por su parte, el concejal Gastón Crespo denunció que “prácticamente no se cumplió con nada de lo que se había comprometido la empresa cuando, el año pasado, se le otorgó un exorbitante aumento de presupuesto. El sistema de recolección es un desastre, incluso está en peores condiciones respecto a lo que ocurría en la gestión comunal anterior”.

Desde la oposición denuncian que, solamente en el año 2016, se le pagó a Esur casi $300 millones por encima de lo presupuestado. En total, la comuna platense terminó desembolsando el año pasado la suma de $688 millones a favor de la cuestionada empresa.

La edil Florencia Rollié viene alertando sobre otros graves incumplimientos de la compañía. A saber:

- Se habría incumplido de forma sistemática con la mejora del servicio de recolección en las 2.000 cuadras incorporadas al área de concesión.

- Existen problemas en la recolección de residuos no habituales.

- Hay dos barredoras mecánicas que deberían proveer Esur, mediante las cuales el año pasado habría facturado $781.840 por mes, que prácticamente brillan por su ausencia.

- Pese al aumento sideral del presupuesto asignado, el Municipio debió alquilar 15 camiones más para hacer el trabajo que se comprometió a realizar Esur y que habrían insumido un gasto adicional de $6.808.687 por mes.

- Hay dudas respecto a los destinos de 13 camiones compactadores que eran propiedad del Municipio y que, según algunos trabajadores, también fueron utilizados para la recolección de Esur.