Lobby desde la Casa Rosada por megashopping platense















El jefe de Gabinete y otros funcionarios nacionales estarían ejerciendo una fuerte presión para que se habilite la construcción de un centro comercial de 30.000 metros cuadrados en uno de los principales accesos a la ciudad. Se trata de un predio cargado de historia, declarado de interés arquitectónico. Radiografía de un entramado que mezcla política y negocios privados

Un intento de reflotar un viejo proyecto para instalar un megashopping de 30.000 me­tros cuadrados en uno de los principales accesos a La Plata, más precisamente en los terrenos que se en­cuentran entre el Camino Centenario y el Camino Belgrano, está generando preocupación en la ciudad.

La intención es levantar el mencionado centro comercial en el mismo predio de Walmart, donde aún existen las estructuras de una fábrica de ladrillos inaugurada a principios del siglo pa­sado, cuyas instalaciones fueron declaradas Patrimonio de Interés Municipal y Arquitectónico de La Plata. En rigor, la cadena de hipermercados sería parte del controvertido negocio.

La polémica radica en que parte los inversores que impulsan esa iniciativa estarían estrechamente relacionados con altas esferas del Gobierno nacional, como así también con fondos de inversión sospechados de operaciones de lavado de dinero. El lobby que se estaría ejerciendo conduciría a distintas empresas que estarían ligadas directa o indirectamente con distintos funcionarios nacionales, como el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario de Comercio y socio comercial de Peña, Miguel Braun; el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui; y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana. Todos ellos forman parte de la mesa chica del Presidente Mauricio Macri.

La idea de habilitar el mega­-shopping es un proyecto que lleva más de una década. Nunca se pudo concretar debido a la resistencia de gran parte del comercio minorista de nuestra ciudad, cuyos referentes volvieron a encender la luz de alarma.

El temor está bien fundamentado. Distintos trascendidos plantean que el centro comercial que se proyecta realizar no cumpliría con los mínimos requisitos en lo que se refiere al impacto socioambiental. Pese a ello, los intentos para lograr su habilitación se habrían reactivado en las últimas semanas a partir de llamados provenientes desde la Casa Rosada.

Según un expediente que tramita en el Concejo Deliberante, la intención de este grupo de inversores es que se arribe a un convenio mediante el cual, a cambio de destinar una módica suma que alcanzaría para hacerle un maquillaje edilicio a la Terminal de micros de la ciudad, se habilite la construcción del megashopping que, a su vez, podría significar un duro golpe para los comerciantes platenses, en momentos en que se están desplomando la ventas producto de la recesión económica.

El expediente

En el proyecto que se discute en el Concejo Deliberante aparece como de­sarrolladora la empresa Asset Land SA que tiene, entre sus principales clientes, a grupos de inversión y operadores de emprendimientos inmobiliarios comerciales del país. Entre otras iniciativas, esta compañía estuvo vinculada a la construcción del Village en el barrio porteño de Recoleta, que incluyó un escándalo judicial de proporciones. Sin ir más lejos, dos de los máximos responsables del emprendimiento, Tomás Querío y Eduardo Novillo Astrada

fueron procesados a comienzos de la década pasada por el delito de evasión a raíz de la operación de compraventa del predio. Fueron acusados de utilizar personas físicas como testaferros.

Tomás Querío sería quien, actualmente, aparece en los expedientes como uno de los principales referentes de Asset Land SA. A su vez, este empresario está asociado con Pablo Andrés Pini (uno de los integrantes del directorio en Asset Land) en la firma Urbana Centros Comerciales SA. Ambos intervinieron en la instalación de un centro comercial en la localidad de San Justo, inaugurado en el año 2009.

Otros intereses empresarios

Ahora bien, detrás del emprendimiento platense también se encontraría el llamado Grupo Plani, con sede en México, que actualmente maneja unos veinte shoppings en distintas partes del mundo, y en la Argentina se encuentra asociado con la firma Southern Cross Group del empresario de origen japonés, Norberto Morita, estrechamente vinculado con el macrismo.

Según el portal Infobae, Morita maneja un fondo de inversión de unos 2.000 millones de dólares y el actual secretario de Relaciones Internacionales del gobierno macrista, Horacio Reyser Travers, fue su CEO interino. Desde allí se relacionó con Mario Quintana, ex-CEO de Pegasus, con quien se cruzó cuando el fondo de marras mudó sus oficinas a un edificio de Avenida del Libertador al 600 de Capital Federal, donde estaba el centro de actividades de Exxel Group, de Juan Navarro.

Cabe recordar que el Exxel Group fue uno de los fondos de inversión que más creció durante la era menemista en la Argentina y, según denunció en su momento la diputada Elisa Carrió, habría estado vinculado al lavado de dinero a gran escala, maniobra en la que habrían estado incluidas operaciones de “autocompras” de empresas que habían estado vinculadas a Alfredo Yabrán.

Reyser Travers asumió como asesor presidencial en diciembre de 2015 y a fines del año pasado Macri le aumentó el poder y al ponerlo como responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Este funcionario arrastra una pesada denuncia penal: fue acusado de los delitos de estafa y administración fraudulenta porque habría enviado in­formación sensible del Estado a privados durante las negociaciones previas a la firma de un memorándum de entendimiento entre la Argentina y Qatar.

Los nexos con Marcos Peña

Las fuentes consultadas por este medio aseguraron que los inversores que buscan habilitar el megashopping platense también tienen acuerdos con la cadena de supermercados La Anónima que implicarían la instalación de grandes centros comerciales en predios ocupados por sucursales de esa firma.

La Anónima pertenece al grupo familiar que integran tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como su primo, Miguel Braun, actual secretario de Comercio de la Nación.

Miguel Braun es hijo del fallecido dirigente de Montoneros, Mario Braun, quien tuvo a su cargo las finanzas y los negocios del grupo guerrillero. Su familia era propietaria de acciones del Banco de Galicia y Buenos Aires, vinculada a los Menéndez Behety, que llegaron a ser prácticamente dueños de media Patagonia.

A su vez, el actual secretario de Comercio fue socio del secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, en Pampa Cheese, una empresa exportadora de quesos en cuya fundación también intervino otro integrante de la mesa chica del Presidente Mauricio Macri: el número dos de Peña en la jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Antes de estrechar lazos con el macrismo, Lopetegui trabajó en La Plata como uno de los principales funcionarios del gobierno de Felipe Solá. Concretamente, se desempeñó como ministro de Producción y Felipe intentó ubicarlo como presidente del Banco Provincia. Su pliego nunca pudo tener el aval de la Legislatura bonaerense debido a que sectores de la oposición revelaron que habría girado dinero al exterior y, además, se encontraba inhibido por la Justicia.

Tras su malogrado paso por la administración pública bonaerense, Lopetegui volvió al mundo de los negocios con Pampa Cheese y luego terminó asumiendo como CEO de LAN (actual Latam), una de las aerolíneas que resultó más beneficiada por la política aerocomercial del macrismo, que redujo significativamente las rutas de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.

Reparos desde la Unión Industrial: “Se sentirá un sacudón en el empleo”

La posible construcción de un megashopping en las instalaciones de un reconocido hipermercado de la ciudad levanta polémica en el ámbito empresarial.

El titular de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, dialogó con diario Hoy y aseguró que “en la Argentina no tenemos la cultura del shopping, como en otros países de la región, como es el caso de Chile, lo que ha llevado a que muchos de estos proyectos hayan fracasado”.

Según el dirigente industrial, “hoy vemos que en el país vecino el centro comercial es el lugar de reunión de la familia los fines de semana, lo que para nosotros puede ser un asado en la vivienda de algún miembro de la familia”.

A su vez, Timossi resaltó que “algo que sería más que importante es que, en caso de que se habilite, todo el personal que trabaje dentro de esos locales sea platense. Es imprescindible que se tenga en cuenta que las franquicias estén alineadas hacia el comerciante de La Plata”.

“La instalación del shopping podría llegar a perjudicar en cierta medida al trabajo local, ya que estos negocios están alineados a una cierta parte de la población. Las marcas que se instalarían serían específicas para el sector ABC1. Pero, sin dudas, se sentirá un sacudón en el empleo”, subrayó el titular de la UIA local.

Garro, sobre el centro comercial: “La inviabilidad hoy es un hecho”

El intendente Julio Garro se refirió a la iniciativa para habilitar un megashopping en La Plata. “Ese es un proyecto que viene desde hace más de 12 años. Hay un convenio firmado entre el Municipio y una empresa. Se tendrá que ver el tema de las tierras porque tienen un alquiler con el dueño y aparentemente hasta que ese alquiler no tenga una proyección en el tiempo eso es inviable”, dijo el jefe comunal ante una consulta de este medio.

Garro agregó: “La inviabilidad hoy es un hecho. Ese contrato no se firmó, es algo que todavía está muy inmaduro. Después, como sociedad platense, debemos pensar si nos sirve o no un centro comercial de estas características, y tenemos que tener como prioridad al comerciante de nuestra ciudad. Hay que analizarlo, estudiarlo, sentarse a trabajar y si sirve, bien, y si no sirve, no se construirá”.

Por otra parte, Garro inauguró ayer una planta de aceite ubicada sobre el kilómetro 50 de la Ruta 2, en el Parque Industrial 2. Para la primera etapa del proyecto se realizó una inversión en instalaciones, máquinas, equipamiento e insumos de US$ 800.000, mientras que generará la radicación de nuevas fuentes de empleo en la región. La planta contará con personal especializado buscando lograr la mayor eficiencia, ya que se trata de un proceso continuo, de 24 horas por día, con una capacidad productiva de 1,5 toneladas por hora, destinada en su mayor parte a la exportación.

Alarma en los comercios minoristas de la ciudad

Encargados y propietarios de locales ubicados en los centros comerciales de calle 8, 12 y City Bell mostraron su preocupación ante la llegada del shopping.

“Al comerciante minorista lo va a perjudicar”

Valeria y Ana

“La llegada de un shopping afectaría las ventas de los comercios del centro. Los clientes buscan marcas, todo lo nuevo, que es lo que ofrecen estos establecimientos y lo que consume el público al que no le llega la recesión económica, así que al comerciante minorista lo va a perjudicar. Por otro lado, son espacios que la gente elige para pasear, y termina comprando. Pero ya son personas que no caminan por acá. A eso hay que sumarle que el shopping va a estar abierto también los domingos y feriados”.

“Ellos abren sábados, domingos y feriados”

Tomás

“Con la llegada de un shopping se van a instalar un montón de franquicias, y esa competencia va a afectar al comerciante.

Ellos abren sábados, domingos y feriados, muchos, hasta las doce de la noche y eso nos va a perjudicar, sobretodo teniendo en cuenta que siempre hay promociones con otras formas de pago y ventajas con las que el comercio minorista no puede competir. También hay que tener en cuenta que muchas personas van a ir a pasear, y luego de entrar por primera vez a alguno de los locales del centro comercial, quizás ya no vuelvan al comercio del que eran clientes antes”.

“Esto se da en un contexto donde las ventas bajaron muchísimo”

Giuliana

“Cada franquicia nueva que se abre en la ciudad, aunque sea un outlet, le afecta al comercio que vende esa marca. Tratándose de un shopping, que como característica primordial tiene la instalación de marcas número uno, obviamente nos va a perjudicar.

A eso hay que sumarle todo lo que conlleva un espacio de este tipo: patio de comidas, cine; otras atracciones que claramente atrapan al público, que una vez que está adentro compra. Todo esto en un contexto donde las ventas bajaron muchísimo.

A fines del año pasado ya se sintió bastante; la gente anda con menos plata o la guarda más y este principio de año fue complicado”.

“Va a haber menos personas que pasen por la puerta de nuestros comercios”

Juan

“Si se instala este shopping las cosas van a cambiar porque, excepto que busques una marca puntual, vas a ir ahí, donde va a haber un montón de opciones y seguramente gastes en algo que no lo comprás acá. En el centro de 8 de por sí ya hay muchos menos locales, todos los días está cerrando uno, y si encima abren otro lugar de paseo, va a haber menos personas que pasen por nuestros comercios.

Creo que los más perjudicados van a ser los comerciantes que viajan a comprar su mercadería y los multimarca, porque les van a instalar las franquicias en el shopping y van a dejar de tener esa marca. De todas maneras, lo que más influye es la situación económica”.

“Pueden ofrecer promociones que nosotros no”

Carolina

“La actividad está complicada para todos. Las ventas bajaron muchísimo y, si bien en City Bell estamos lejos de los centros de 8 y 12 de La Plata, este shopping, tan cerca, sí nos va a perjudicar.

Además, ellos tienen abierto muchas más horas y días que nosotros y pueden ofrecer promociones que nosotros no, por lo que se vuelve más complicada la situación. Esas ofertas las pueden hacer, generalmente, por tratarse de mercadería que viene directo de fábrica, lo cual para muchos comercios minoristas es inaccesible.

Al ser un directo, ellos tienen ofertas que no-sotros no vamos a poder tener nunca. Eso es una realidad y con eso no se puede competir porque, incluso, aún teniendo la promoción, a veces tampoco nos conviene”.