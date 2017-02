Tras la declaración de sus tres hijos, se complica la situación judicial de Báez

Luciana Báez, la hija del empresario detenido Lázaro Báez, afirmó ayer ante la Justicia que su padre tenía el manejo total de las decisiones que se adoptaban en el grupo que encabezaba, y aseguró que tanto ella como sus hermanos ocupaban roles muy secundarios, vinculados a la relación familiar. “Él manejaba todo lo que pasaba”, señaló la mujer, en el marco de la investigación por la causa Los Sauces.

La mayor de las hijas mujeres del dueño de Austral Construcciones SA declaró durante dos horas, y aseveró que “antes de tomar una decisión se le consultaba” a su padre, en línea con lo que manifestaron el miércoles sus hermanos Martín y Leandro al ser indagados por el juez federal Claudio Bonadio. El fiscal Carlos Rívolo le preguntó con qué criterios se tomaban las decisiones en torno a las propiedades y los alquileres, y Luciana contestó que lo desconocía y que suponía “que era su amistad con Néstor” Kirchner. “Siempre dijo que era su amigo”, agregó, aunque señaló que solo vio una vez al exmandatario, y nunca conoció a Cristina Fernández, ni a sus dos hijos, Máximo y Florencia.

La hija de Báez quedó a cargo del Grupo Austral cuando su padre fue detenido. “Lázaro tenía relación con Néstor, no sé si tenían otros socios porque él no comentaba”, mencionó, desligándose de los hechos y manteniendo la misma postura que sus hermanos. Por otro lado, ayer también declaró el escribano Leandro Albornoz, quien recordó que intervino en “algunas escrituras” relacionadas al grupo Báez y Los Sauces SA, propiedad de los Kirchner. Aunque no dio mayores detalles sobre la relación entre los Báez y la exfamilia presidencial.

Qué dijo Lázaro

Maximiliano Rusconi, abogado del empresario patagónico, fue el encargado ayer de dar la versión de Báez ante las declaraciones de sus hijos. “Era lógico que al ser el padre de familia tuviera la mayor parte de la responsabilidad de la empresa. La última decisión siempre ha estado en él. No me sorprende que digan esto. Debe ser bastante cierto”, manifestó el letrado.

El abogado afirmó que la relación de su defendido con los Kirchner “nunca fue negada”, pero resaltó que cuando se habla de “la responsabilidad de Lázaro en la toma de decisiones, hay que ver si representaban actos ilícitos, porque eso aún no se ha probado”.