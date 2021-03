Agustín Rogel: "Me considero un jugador agresivo, y en el uno a uno no me da miedo reventarla"

Éste mediodía en el Country Club de City Bell, Agustín Rogel brindó una conferencia de prensa en la sala Roberto Sbarra donde destacó que eligió a Estudiantes porque es un club muy bien organizado, que además es una familia.

Respecto a su perfil como jugador aseguró que se considera un jugador agresivo. "En el duelo de uno contra uno trato de salir jugando y cuando no, no me da miedo reventarla", aseguró.

Además, contó que "en Uruguay tenemos esa mística del jugador que deja todo en la cancha", algo que lo hace diferente a otros jugadores provenientes de otros países, aunque luego agregó: "El fútbol argentino es diferente al uruguayo, pero lo vivimos de la misma manera".

El fin de semana Estudiantes jugará con Colón, y el oriental precisó que no miraron videos del elenco Sabalero pero que "lo más importante es lo que hagamos nosotros, para luego poder ir a buscar el partido".

Sobre el técnico afirmó que a Zielinski le gusta mucho la pelota aprada y se trabaja mucho en la semana. "Nos pide orden, con una posición que respetar", sentenció.

El Pincha jugará frente al elenco santafesino, el sábado desde las 21:30, en UNO, con arbitraje de Ariel Penel.