Gimnasia se quedó sin DT: Renunció Marcelo Méndez

Luego de la caída frente a San Lorenzo y el tenso clima que se vivió en el Bosque, Marcelo Méndez tomó una decisión drástica: presentó su renuncia como director técnico de Gimnasia. La reunión clave con los principales dirigentes del club se llevó a cabo en Estancia Chica, donde el entrenador comunicó su determinación de dar un paso al costado.

Según trascendieron, los motivos de su salida son varios, pero el principal es que siente que no logra llegarle al plantel y que, en sus propias palabras, se está "traicionando a sí mismo". Ante esta situación, prefirió no extender un ciclo que, a su entender, ya no tenía solución.

Ahora, la secretaría técnica del club trabaja en la búsqueda de un reemplazo que encamine al equipo en lo que resta del torneo. Durante su ciclo en Gimnasia, Méndez dirigió 32 partidos, con un saldo de 10 victorias, 8 empates y 14 derrotas, logrando una efectividad del 39,58% y un promedio de 1,19 puntos por partido.