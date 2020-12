¡Así no! El mensaje de Estudiantes para San Lorenzo por como dejó el vestuario luego del partido

No son días fáciles para digerir para la dirigencia albirroja, ya que el equipo no ha sumado de a tres en lo que va del campeonato, además su figura se retiró antes de tiempo y el técnico no encuentra un buen funcionamiento en el equipo.

Sin embargo, poco tiene que ver con lo anterior lo que sucedió luego del partido, cuando el plantel de San Lorenzo se retiró del estadio pincha y dejó allí una especie de "basural", entre botellas de agua, cajas, papeles y cintas.

Tal es así que Estudiantes explotó en su cuenta de Twitter y en horario "top" de la red social, comunicó mediante un video la situación en la que se encontraba el camarín de los Cuervos luego de que se retiren.

La publicación dice: "¡Asi no! Respetemos a nuestro anfitrión cuidando sus instalaciones. El bienestar es para todos y el respeto es la base de toda convivencia ·#CuidemosUNO".