Atento Scaloni: Perú goleó a República

Perú goleó 4-1 a República Dominicana en el estadio Monumental U Marathon, por un amistoso FIFA. La Bicolor (integrará el grupo A de la Copa América con la Argentina) se floreó en su segunda presentación en el nuevo ciclo bajo el mando de Jorge Fossati como entrenador.

En un primer tiempo donde Perú no merecía estar en ventaja, un tiro libre cerca del lateral ejecutado por Sergio Peña, con algo de responsabilidad del arquero dominicano Noam Baumann, puso las cosas 1-0 antes de los 20 minutos. República Dominacana sintió el golpe del conjunto peruano y no pudo no siquiera acercarse al arco rival. Para colmo, en el cierre de la etapa inicial, otro tiro libre que cayó al área y con un cabezazo peruano, la pelota cayó en los pies de Jesús Castillo, quien remató desde afuera del área y, nuevamente con complicidad de Baumann, se metió al fondo de la red para el 2-0.

En el comienzo de la segunda etapa, Piero Quispe marcó el tercero para el conjunto dirigido por Fossati. Minutos después, el conjunto dominicano descontó con un golazo de Jean López. El ingreso de Paolo Guerrero por Edison Flores iba a sellar la goleada. El histórico delantero marcó el 4-1 de penal y batió un récord para convertirse en el jugador más longevo en marcar con la camiseta blanquirroja.