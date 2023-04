Canapino, más cerca de clasificar a las 500 Millas de Indianápolis

En el transcurso del día de ayer, el argentino Agustín Canapino tuvo una gran jornada en el IndyCar, ya que logró completar el rookie test requerido por el certamen a los pilotos novatos y está habilitado para disputar los entrenamientos y la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis. Con complicaciones e interrupciones por la lluvia, la categoría más popular de autos de fórmula de Estados Unidos tuvo la primera práctica abierta para los pilotos y, tras el examen, la categoría anunció que todos habían aprobado. Esto fue una gran noticia para el piloto argentino de 34 nacido en Arrecifes. Por otro lado, los estadounidenses Sting Ray Robb y Benjamin Pedersen quedaron habilitados para correr la edición 107 de la llamada Indy500.

En diálogo con la transmisión oficial, Canapino comentó sus sensaciones y expresó: “Ahora estoy viviendo un sueño. Es un sueño hecho realidad, porque siempre lo vi por televisión y no puedo creer estar aquí, honestamente. Vengo de un lugar muy lejano, de otro país, en Sudamérica. Para nosotros todo es difícil y estar acá con esta oportunidad me hace sentir muy agradecido y feliz”. A su vez dio precisiones sobre la dificultad de la pista y sentenció: “Trabajé mucho en eso. Para hacer un buen trabajo, tenés que dejar afuera las emociones y enfocarte en el trabajo. En este óvalo, no podés poner el foco en otra cosa, porque chocás. Es muy rápido y tenés que pensar todo el tiempo en la aerodinámica, el consumo de gomas, el viento, el setup. Sin lugar a dudas que tenes que procesar todas las cosas para hacer buenas vueltas y evitar el muro”.

Cabe resaltar que el rookie test para los pilotos novatos consiste de tres fases. En la primera se deben dar 10 vueltas al óvalo del Indianapolis Motor Speedway a un promedio entre 205-210 millas por hora (330-338km/h); en la segunda, se aumenta a 15 giros a 210-215 Mph (338-346km/h); y el cierre consiste en 10 de más de 215 Mph (346km/h).