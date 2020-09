Canapino se hizo dueño del arranque del Súper TC2000

Este fin de semana se llevó a cabo la primera jornada de la temporada del Súper TC2000. En el autódromo de Buenos Aires, Agustín Canapino, con su Chevrolet, fue el ganador de la carrera, seguido de cerca por Matías Rossi, quien se había llevado la pole en la clasificación, y Julián Santero, quien completó el podio.

Desde el inicio de la competencia, Canapino salió de gran manera y se puso por delante de Rossi para mantenerse durante toda la carrera. En la última vuelta, el piloto de Toyota intentó superar a su rival con una maniobra, y hasta llegó a estar un tramo por delante, pero Canapino logró prevalecer en la primera posición para quedarse con el triunfo en el debut. En la cuarta ubicación finalizó Ardusso, mientras que Risatti terminó en la quinta posición. Llave, Silva, Barrichello, Muñoz Marchesi y Armellini finalizaron en las cinco ubicaciones restantes.

Canapino habló en conferencia de prensa luego del triunfo: “Veo a todo el mundo con mucha emoción por lo que se vio en la pista. Uno no se da cuenta arriba del auto, muy concentrado. Pero veo a los que están acá y en las redes. Dimos un gran espectáculo, lo pudo haber ganado Matías”, aseguró en primer lugar. Y luego, agregó: “La largada es un momento clave. La carrera se gana en la largada claramente. Él tenía un poquito más y pudo administrar los neumáticos. Por eso llegó más entero al final. Yo tuve que bloquear para que no me alcanzara”.

Por su parte, el platense Nicolás Moscardini debió abandonar en la cuarta vuelta por un desperfecto con su auto, y no pudo aprovechar el gran rendimiento que logró en la clasificación del día anterior, al finalizar en la cuarta ubicación. La próxima fecha del Súper TC2000 se llevará a cabo el próximo fin de semana, otra vez en el autódromo de Buenos Aires.

