Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter eliminó al Milan y jugará la final de la Champions League

Inter de Milán se convirtió en el primer finalista de la Champions League al derrotar a su clásico rival en la instancias de semifinales. El partido de vuelta fue victoria del Azzurro por 1 a 0 con gol de su capitán, Lautaro Martínez, quien además fue la figura del partido.

En una eliminatoria sumamente superior, donde el Inter superó por 2 a 0 en el partido de ida, eliminó a su eterno rival de cara al último partido del torneo a disputarse en Estambúl.

El equipo italiano vuelve a la gran final tras 13 años, donde jugó por última vez en 2010 ante Bayern Münich y salió campeón por única vez.

Ahora, deberán esperar por rival, donde mañana Manchester City y Real Madrid jugarán el partido de vuelta en Inglaterra tras igualar 1 a 1 en España.

En Inglaterra se define el otro finalista

La revancha entre Manchester City y Real Madrid por las semifinales de la UEFA Champions League, tras la igualdad 1-1 en la ida, será el partido más atractivo para el mundo del fútbol en la actualidad. Ningún otro encuentro tendrá más observadores, parciales o no, que estén frente al televisor. La pelota comenzará a rodar desde las 16 (hora Argentina) y se podrá ver por ESPN y Fox Sports. El City construyó una fortaleza como local, con 26 triunfos en 28 partidos de la temporada, y ese es un factor a tener en cuenta en la previa al duelo que resolverá al segundo finalista.

Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto Merengue, palpitó el duelo frente a los ciudadanos: “Para jugar estos partidos no alcanza con la calidad, hay que mostrar otras cosas”. El entrenador destacó que “no es fácil llegar a instancias decisivas y por eso hay que disfrutarlo”. Además, sobre la chance de que la serie se defina por penales después del 1-1 en la ida, agregó: “No pienso en eso. La realidad es que no se puede entrenar mucho, porque el ambiente del estadio no va a ser el mismo”.