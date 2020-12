Crisis en Los Pumas: malestar entre jugadores y dirigentes

Un homenaje con sabor a muy poco junto a tuits racistas y xenófobos de hace 9 años hicieron estallar una olla a presión al interior de Los Pumas. La dirigencia de la UAR decidió cortar el hilo por lo más delgado quitándole la capitanía a Pablo Matera y separándolo del equipo junto a Guido Petti y Santiago Socino por tiempo indefinido.

Por supuesto, la reacción de los jugadores no tardó en llegar y, aunque desde Australia no hubo declaraciones, miembros del equipo en Argentina, que no pudieron viajar al torneo por lesiones, rompieron el silencio:

“¿Salir a pedir disculpas por un homenaje que otro no se ocupó? Pero como nunca dan la cara los más expuestos son los jugadores. Ahora tres jugadores del plantel son suspendidos por actos que fueron hace más de ocho años ya habiendo pedido disculpas.”, publicó en sus redes sociales Tomás Lavanini “Nuevamente gente que no da la cara le suelta la mano al equipo”, sentenció.

“No solo les soltaron la mano con el no homenaje a Diego, también lo habían dejado solo a Pablo haciéndose cargo de la situación ¡Indignado con la dirigencia!”, disparó Horacio Águila.

El no homenaje a Diego Maradona cayó muy mal entre los usuarios de redes sociales quienes inmediatamente hurgaron en la cuenta personal de Matera y se encontraron con tuits que datan del 2012 donde el jugador hacía comentarios xenófobos, racistas y misóginos que no pasaron por alto.

El rugby, un deporte elitista, mostró su peor cara y llevó a un importante sponsor a considerar rescindir el contrato con el equipo. Por su parte los deportistas involucrados pidieron disculpas ¿Tendrán una segunda oportunidad?