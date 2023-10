Domínguez en conferencia: “Las sensaciones son muy malas, no malas, muy malas”

Parece haber quedado lejos en el tiempo la victoria ante Huracán por Copa Argentina, que significó ni más ni menos la clasificación del equipo albirrojo a las semifinales del certamen más federal. En la jornada de ayer, Estudiantes volvió a mostrar una floja producción futbolística y como si fuera poco, sufrió la derrota en el final ante Platense por la Copa de la Liga. Luego del encuentro, Eduardo Domínguez contó sus sensaciones en conferencia de prensa y fue contundente en sus declaraciones.

“Las sensaciones son muy malas, no malas, muy malas. Hablamos en el entretiempo como se dio el primer tiempo, no podemos regalar un tiempo como lo regalamos. Si no tenemos la humildad y saber qué representamos y a quiénes es muy difícil tener un objetivo claro”, sentenció el entrenador del Pincha.

Consultado sobre el día a día con sus jugadores, Domínguez comentó: “El partido fue realmente angustiante. No es fácil ponerse la camiseta de Estudiantes. Me preocupa realmente que nos creemos lo que no somos. Tenemos que entender a quién representamos”.

Lejos de pensar en lo políticamente correcto, el Barba afirmó: “Para mí el problema no es táctica, el problema va por otro lado. Hay que buscarle la solución. No me enoja, todos estamos involucrados. No me puedo quedar de lado y decir Son los jugadores. Esto es un grupo. Tengo que encontrar la solución inmediata para generar certezas y confianza, cosas que hoy perdimos por completo en el primer tiempo”. Sobre el presente de algunos futbolistas, el técnico del León comentó: “Guido Carrillo de a poco va volviendo, esperamos que sume minutos el día lunes pero dependemos de cómo vaya evolucionando. Alexis es una apuesta y Javier todavía no lo podemos contar porque tuvo lesiones musculares, los jugadores tienen un proceso, ya pasó con Mauro Méndez”.

Por último, Domínguez enfatizó: “Estamos en una semifinal de Copa Argentina y a pocos puntos de clasificar a una Copa Libertadores, pero también a pocos puntos de quedarnos afuera de todo. Uno no se puede relajar”.

Mauro Boselli: “Tenemos que replantearnos muchas cosas”

Al igual que luego del duelo ante Godoy Cruz en Uno, la zona mixta en la cancha de Platense dejó mucha tela para cortar. Tras la derrota ante el Calamar, el entrenador del Pincha brindó una conferencia de prensa con títulos que llamaron la atención. Y por parte de los jugadores, uno de los que tomó la palabra fue Mauro Boselli.

El goleador de América, que volvió al gol en la noche de ayer, no anduvo con vueltas para describir el presente del equipo desde su mirada. “El primer tiempo fue malo, muy malo. No se puede tener tanta irregularidad y ser un equipo tan ciclotímico. Tenemos que replantearnos muchas cosas y hacer autocrítica porque no se puede ser un equipo tan bipolar. De esto se sale con trabajo y mucha humildad”, sentenció el delantero albirrojo.

Hasta el momento, el equipo que dirige Domínguez ocupa un lugar de clasificación a la Copa Sudamericana, ya que, con 51 puntos en 36 partidos jugados, se ubica en el décimo puesto de la tabla anual de la máxima categoría del fútbol argentino. A menos que Racing gane por goleada, el conjunto platense cerrará la fecha en puestos de clasificación.

Vale recordar que River ya consiguió su lugar a la Copa Libertadores 2024 por ser campeón del torneo de la Liga Profesional 2023, certamen al que accederán también el campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023, los tres mejores ubicados de la tabla anual y el campeón de la Copa Argentina 2023. Mientras que, los restantes seis equipos mejor ubicados en la anual irán a la Sudamericana.

Por eso, el mundo Estudiantes sabe que la Copa Argentina pasa a ser la gran prioridad y también convertirse en la competición que defina el ciclo de Domínguez. Si el León consigue ese título, sumará una estrella y tendrá el boleto directo para volver a jugar la competición que tanto le agrada y ya ganó en cuatro oportunidades: la Libertadores.