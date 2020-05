El deseo de Álvaro Fernández de volver al Lobo

En diálogo con Cielo Sports, el uruguayo, que llegó a Gimnasia en 2014 bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, se refirió al deseo de volver. El volante charrúa expresó: “Me hubiera encantado volver después que fui a Estados Unidos, pero también hubiera perdido la oportunidad de ser campeón con Seattle”.

Luego de jugar en la MLS, el “Flaco” creyó que era el momento para regresar al club y sintió que la vuelta podía llegar a concretarse. Respecto a esta situación, sostuvo: “Cuando volví a la Argentina pensé que se podía dar, pero no pasó y terminé yendo a San Martín de San Juan. Llamar para ofertarme como quien dice no, pero sí dejé en claro en alguna entrevista que di en ese momento que me hubiera gustado volver”.

Con un poco de lamento pero entendiendo la situación, completó: “Sinceramente esperé el llamado y no llegó, son cosas del fútbol, en ese momento había otro entrenador con otros jugadores, asique todo bien”. Por último y aunque sabe que es difícil no cerró la puerta a un posible regreso y sentenció: “Si me dijeran de volver a Gimnasia estando Maradona hubiera estado hace un año ya”.