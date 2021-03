El Maracaná cambiará de nombre

El mundialmente famoso estadio Maracaná, escenario de varios históricos partidos, cambiará de nombre. La Asamblea Legislativa del estado brasileño de Río de Janeiro aprobó este martes una ley para rebautizarlo como Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

"El Rey Pelé es el mayor jugador de todos los tiempos. Es un justo homenaje. Aunque no tengo duda de que todo el mundo seguirá llamando al estadio de Maracaná", afirmó el diputado André Ceciliano, autor de la ley.

Por su parte, el diputado responsable del proyecto afirmó que "es un digno homenaje a un hombre reconocido en todo el mundo por su legado en el fútbol brasileño y por los servicios prestados a nuestro país". Pelé jugó en el Maracaná muchas veces con Brasil y marcó allí su gol número 1.000 en 1969, con el Santos, ante Vasco da Gama.

Sin embargo, esta ley generó polémica entre algunos sectores de la prensa, historiadores y, especialmente, los familiares de Mario Filho, nombre que lleva actualmente el estadio.

Filho fue un importante periodista deportivo y el principal impulsor de la idea de que Brasil construyera el mayor estadio del mundo para el Mundial de 1950. Además, defendió que el mismo fuera ubicado en el barrio Maracaná, próximo al centro de la ciudad, y no lejos como quería la gobernación en ese entonces.

En tanto, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue el único que manifestó su rechazo en la votación de la ley. "Mario Filho fue un periodista no sólo comprometido con la democracia sino también muy actuante en el área deportiva. No puedo negar que me duele imaginar el cambio del nombre", alegó el diputado Flávio Serafini, legislador del PSOL.

Ceciliano aseguró que el complejo deportivo que alberga el estadio Maracaná, que incluye el gimnasio Maracanazinho, el parque acuático Julio Delamare y la pista de atletismo Célio de Barros, mantendrá el nombre de Mario Filho y seguirá homenajeando al periodista. Será sólo el estadio de fútbol el que recibirá el nombre de Pelé.